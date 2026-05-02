Удаленка может привести к хронической усталости у сотрудников

Врач предупредила о рисках тревожности и социальной изоляции

Удаленный формат работы может негативно сказаться на психическом состоянии человека. Об этом заявила врач-психиатр Елена Кунаковская в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, при удаленной работе стираются границы между домом и работой. Из-за этого трудовые часы растягиваются на весь день, а человек перестает полноценно отдыхать.

— Трудовые часы расползаются на все время суток. Появляется чувство, что ты всегда на работе. Это ведет к хронической усталости и ощущению, что не отдыхаешь по-настоящему, — отметила Кунаковская.

Также удаленка может привести к социальной изоляции. Человеку не хватает живого общения, обратной связи и случайных контактов, что со временем усиливает тревожность, снижает мотивацию и может вызвать апатию.

Дополнительным стрессом становится жесткий контроль со стороны работодателя. Требование постоянно быть онлайн, делать скриншоты или часто отчитываться, по словам врача, усиливает тревогу и создает ощущение тотального контроля.

