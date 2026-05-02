Жара до +44 градусов накрыла популярный у новосибирцев Таиланд

Температура в отдельных районах страны бьет рекорды

В Таиланде, который часто выбирают для отдыха жители Новосибирска, установилась аномальная жара. По данным метеосервисов, температура воздуха в стране держится на уровне +38–40 градусов.

В провинции Лампанг столбик термометра поднялся до +44 градуса. Такие показатели близки к рекордным значениям и считаются экстремальными для региона.

Синоптики отмечают, что высокая температура сохраняется уже продолжительное время. Из-за жары увеличивается нагрузка на организм, поэтому туристам рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце и пить больше воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX