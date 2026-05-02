Пожар в торговом центре Искитима полностью ликвидирован

Огонь на площади 5000 квадратных метров тушили более 100 спасателей. Фото: пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

В Искитиме Новосибирской области полностью ликвидировали крупный пожар в торговом центре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, 2 мая в 17:06 объявлена полная ликвидация возгорания в одноэтажном здании. На месте работали силы по двум боевым участкам. Для бесперебойной подачи воды организовали подвоз от ближайших гидрантов, а также проложили магистральные линии от пожарного поезда.

Кроме того, специалисты использовали беспилотники для мониторинга обстановки и разведки. Для координации действий на месте развернули штаб пожаротушения.

Как уточнили в МЧС, тушение осложняли высокая температура, большая площадь возгорания и наличие внутри здания различной продукции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX