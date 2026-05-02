Под Новосибирском в ДТП с грузовиком погиб водитель

Авария случилась на трассе Р-255 в Болотнинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На 102 километре трассы Р-255 Мазда врезалась в грузовик Вольво. Водитель легковушки погиб на месте. Три пассажирки с травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Авария случилась 2 мая около 17:15. 61-летний водитель Мазды ехал со стороны Кемерова в направлении Новосибирска. На полосе разгона он столкнулся с попутной фурой Вольво.

39-летний водитель грузовика снижал скорость, чтобы остановиться на обочине. Мазда не успела затормозить.

В результате ДТП водитель Мазды погиб. Три пассажирки получили травмы разной степени тяжести.

