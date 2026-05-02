Минтранс и ГАИ провели рейд по такси в Новосибирской области

У некоторых не было разрешения на перевозку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области прошли совместные рейды минтранса и Госавтоинспекции по проверке легковых такси. Нарушения нашли у пяти водителей. Кто-то перевозил пассажиров без разрешения, кто-то переделал машину без документов. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Новосибирской области.

Рейды проводят регулярно на крупных транспортных узлах и в населенных пунктах. Цель — повысить безопасность пассажирских перевозок.

В этот раз проверяющие нашли несколько нарушений:

два водителя привлечены к ответственности за переоборудование транспортного средства. Еще два — за отсутствие техосмотра. Один нарушил правила ОСАГО.

Также были случаи, когда водители работали без разрешения на перевозку такси. Это грубое нарушение.

