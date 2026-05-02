В Новосибирске стартовала пассажирская навигация по Оби

Сезон открылся 27 апреля

В Новосибирске с 27 апреля началась пассажирская навигация по Оби. Теплоходы снова доставляют дачников к садовым товариществам.

Открытие сезона для речников и пассажиров стало долгожданным событием. В прошлом сезоне речным транспортом воспользовались более 270 тысяч человек.

Основная часть утренних рейсов традиционно приходится на дачников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX