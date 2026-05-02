Гуманитарный груз из Новосибирска отправили бойцам в зону СВО

Медикаменты и аптечки собрали жители и сотрудники аптечной сети. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске сформировали и отправили новую партию гуманитарной помощи для российских бойцов. Груз собрали сотрудники и посетители филиалов АО «Новосибирская аптечная сеть», сообщили в мэрии города.

Акцию организовал департамент по социальной политике мэрии. Новосибирцы покупают необходимые товары и оставляют их в специальных ящиках, установленных в аптеках. Сотрудники помогают подобрать медикаменты и другие средства для отправки.

В состав гуманитарного груза вошли лекарства, кровоостанавливающие средства, тактические аптечки, обезболивающие и противовоспалительные препараты, антисептики и перевязочные материалы.

Собранную помощь направили в Донецкую народную республику — подразделению специального отряда быстрого реагирования «Реактор» управления Росгвардии по Новосибирской области, а также 29-му отдельному батальону беспилотных систем.

