В Новосибирске трамвай оборвал провода и остановил движение

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске 2 мая на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина трамвай повредил контактные провода. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирский трамвай».
По данным источника, разрыв оказался серьезным, из-за чего движение транспорта на участке временно остановилось.
Также уточняется, что у одного из вагонов сломался токоприемник, что могло стать причиной повреждения контактной сети.
Позже стало известно, что движение трамваев на участке полностью восстановлено.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru