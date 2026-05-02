В Новосибирске трамвай оборвал провода и остановил движение

Инцидент произошел на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина

В Новосибирске 2 мая на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина трамвай повредил контактные провода. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирский трамвай».

По данным источника, разрыв оказался серьезным, из-за чего движение транспорта на участке временно остановилось.

Также уточняется, что у одного из вагонов сломался токоприемник, что могло стать причиной повреждения контактной сети.

Позже стало известно, что движение трамваев на участке полностью восстановлено.

