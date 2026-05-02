В Новосибирске ищут пропавшего 67-летнего мужчину с рыжими усами

Житель Заельцовского района ушел из дома и не вернулся. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерта» по Новосибирской области.

В Новосибирске разыскивают 67-летнего Владимира Щербакова. Мужчина пропал 30 апреля 2026 года в Заельцовском районе — он ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба «ЛизаАлерта» по Новосибирской области.

По ориентировке, рост пропавшего около 174 сантиметров, он плотного телосложения. У мужчины короткие седые волосы и рыжие усы.

В день исчезновения он был одет в черную футболку с надписью «Охрана», темные джинсы и черные туфли. С собой у него была бежевая ветровка.

Всех, кто видел Владимира Щербакова или знает, где он может находиться, просят сообщить информацию в полицию или по телефонам поисковых служб.

