Жителям Новосибирской области напомнили о регулировании труда подростков

Работать можно с 14 лет, но с ограничениями по времени и условиям Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в преддверии майских праздников и летних каникул напомнили об особенностях трудоустройства несовершеннолетних. Основные правила закреплены в Трудовом кодексе РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Заключать трудовой договор подростки могут с 14 лет. При этом для них действуют строгие ограничения по продолжительности рабочего дня. Так, в возрасте 14–15 лет можно работать не более 4 часов в день, 15–16 лет — до 5 часов, а с 16 до 18 лет — до 7 часов.

Если подросток совмещает работу с учебой, нормы еще ниже. Для детей 14–16 лет — не более 2,5 часа в день, а для 16–18 лет — до 4 часов.

Также несовершеннолетним запрещено работать во вредных и опасных условиях, на подземных работах и в сферах, которые могут навредить здоровью или нравственному развитию.

Кроме того, подросткам нельзя поднимать тяжести выше установленных норм. При этом им положен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 день в удобное время.

