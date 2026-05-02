В Новосибирске пресекли незаконный слив отходов ассенизаторами

Нарушителей выявили во время совместного рейда

В Новосибирске прошел рейд против нелегального слива жидких бытовых отходов. Проверку организовали сотрудники Госавтоинспекции, «Горводоканала» и природоохранных служб. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

В ходе проверки специалисты выявили факты несанкционированного слива отходов в местах, не предназначенных для этого. Такие действия нарушают действующее законодательство и могут нанести вред окружающей среде.

В Новосибирске пресечена незаконная деятельность ассенизаторов

По всем выявленным случаям в отношении нарушителей приняли меры административного воздействия.

Подобные рейды в городе проходят регулярно. Они направлены на предотвращение загрязнения и защиту санитарного благополучия жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX