В Новосибирске пресекли незаконный слив отходов ассенизаторами

В Новосибирске прошел рейд против нелегального слива жидких бытовых отходов. Проверку организовали сотрудники Госавтоинспекции, «Горводоканала» и природоохранных служб. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
В ходе проверки специалисты выявили факты несанкционированного слива отходов в местах, не предназначенных для этого. Такие действия нарушают действующее законодательство и могут нанести вред окружающей среде.
По всем выявленным случаям в отношении нарушителей приняли меры административного воздействия.
Подобные рейды в городе проходят регулярно. Они направлены на предотвращение загрязнения и защиту санитарного благополучия жителей.
