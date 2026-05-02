Жители Алтайского края поделились итогами первой майской рыбалки

Рыбаки Алтайского края сообщили о первых майских уловах.

Май в Алтайском крае начался с теплой погоды, чем воспользовались рыбаки. Они отправились на реки и озера за трофеями. Об этом пишет «Толк».

Один из участников первомайской рыбалки рассказал, что клев был очень интенсивным, но после смены ветра и появления волны активность резко упала. Из пойманной рыбы примерно 60 процентов карасей отпустили, чтобы они росли дальше.

Другой рыбак отметил, что вечером клев был не таким хорошим, но пойманного хватило на сковородку.

Третий участник сообщил, что за несколько часов наловил около 10 килограммов карася, половину из которых вернул в воду.

