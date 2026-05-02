Семь человек погибли при пожаре в частном доме в поселке на Урале

Уголовное дело возбудили после смертельного пожара в Ханты-Мансийском автономном округе.

В поселке Высокий Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа произошел пожар в частном жилом доме. Трагедия случилась ночью и унесла жизни семи человек. Среди погибших были четверо детей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Диспетчеры получили сигнал о возгорании около двух часов ночи. Когда первые пожарные машины приехали на место, деревянное здание уже было полностью охвачено пламенем. Пожарные смогли остановить распространение огня к трем часам утра. Спустя еще 24 минуты они полностью потушили пожар.

Огонь уничтожил строение на площади 142 квадратных метра. На месте работали 16 спасателей и четыре единицы специальной техники. По предварительным данным, люди погибли из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сейчас проводятся судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, чтобы точно установить причину возгорания. Прокуратура округа взяла ход расследования под свой контроль.

