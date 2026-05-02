Семь человек погибли при пожаре в частном доме в поселке на Урале

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В поселке Высокий Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа произошел пожар в частном жилом доме. Трагедия случилась ночью и унесла жизни семи человек. Среди погибших были четверо детей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Диспетчеры получили сигнал о возгорании около двух часов ночи. Когда первые пожарные машины приехали на место, деревянное здание уже было полностью охвачено пламенем. Пожарные смогли остановить распространение огня к трем часам утра. Спустя еще 24 минуты они полностью потушили пожар.
Огонь уничтожил строение на площади 142 квадратных метра. На месте работали 16 спасателей и четыре единицы специальной техники. По предварительным данным, люди погибли из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.
Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сейчас проводятся судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, чтобы точно установить причину возгорания. Прокуратура округа взяла ход расследования под свой контроль.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru