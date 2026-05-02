10 лесных пожаров произошло в Новосибирской области с начала сезона

В Новосибирской области с начала сезона потушили лесные пожары на 96 га.

В Новосибирской области с начала пожароопасного сезона произошло 10 лесных пожаров. Огонь прошел площадь около 96 гектаров. Ситуация в этом году выглядит лучше, чем в прошлом. За аналогичное время в прошлом году спасатели потушили 29 возгораний на площади почти в 200 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Основной причиной бедствия стал переход огня с полей и участков, предназначенных для сельского хозяйства. Из-за этого началось семь пожаров. Еще три случая произошли по вине местных жителей.

За последние сутки лесничие справились с четырьмя новыми очагами. Огонь тушили в Новосибирском, Краснозерском и Искитимском районах. Пожарные смогли полностью ликвидировать все возгорания за один день. В работах участвовали 67 человек и 25 специальных машин.

Сотрудники Министерства вместе с полицией, МЧС и прокуратурой постоянно проверяют леса. Они провели более 3 тысяч рейдов. За нарушение правил пожарной безопасности наказали 58 человек. Общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX