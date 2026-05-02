Женщина погибла после столкновения двух иномарок в Барнауле

В Барнауле в ДТП погибла пассажирка «Вольво».

В Барнауле днем 1 мая произошла авария со смертельным исходом. ДТП случилось на Змеиногорском тракте рядом с домом 56. По предварительным данным, 54-летний мужчина на автомобиле «Лада Веста» столкнулся с ехавшим впереди кроссовером «Вольво». За рулем иномарки находился 35-летний водитель. После удара в салоне «Вольво» умерла пассажирка. Об этом пишет «Толк».

Погибшей женщине было 54 года. Точную причину ее смерти специалисты пока не установили.

Сотрудники полиции сейчас проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Чтобы восстановить полную картину происшествия, инспекторы просят помощи у горожан. Всех, кто видел момент столкновения или проезжал мимо с включенным видеорегистратором, просят позвонить по телефону: 8-385-2-39-10-90.

