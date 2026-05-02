55 нелегальных иностранцев выдворили из Новосибирской области

Из Новосибирской области выдворили 55 нелегальных иностранцев.

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области подвели итоги масштабной проверки под названием «Нелегальный мигрант». С 20 по 24 апреля полицейские при поддержке Росгвардии осматривали места работы и проживания иностранных граждан. Целью рейдов стало выявление нарушений миграционного законодательства. В операции также участвовали оперативники уголовного розыска и специалисты по борьбе с экстремизмом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

За время проверки инспекторы составили 299 протоколов об административных нарушениях. Из них 140 случаев связаны с нарушением режима пребывания в России. Еще 68 дел завели на тех, кто незаконно сдавал жилье или предоставлял транспорт иностранцам. Также к ответственности привлекли 35 работодателей, которые нанимали приезжих без нужных разрешений на работу. Еще 56 человек получили наказания за другие нарушения закона.

Суды приняли решение выслать из страны 55 иностранных граждан. Еще 93 нарушителям запретили возвращаться в Россию в будущем. Кроме того, по итогам рейдов возбудили 54 уголовных дела. Большая часть из них касается фиктивной регистрации иностранцев в квартирах и организации незаконного переезда в регион.

