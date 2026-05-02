Новосибирцев предупредили о дождях и грозах в Новосибирской области 2 мая

В Новосибирской области во второй половине дня 2 мая ожидаются дожди и грозы.

Синоптики предупредили жителей Новосибирской области о резком ухудшении погоды. Во второй половине дня 2 мая и ночью 3 мая в регионе пройдут дожди с грозами. По данным метеорологов, порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду, а в отдельных районах – 25 метров в секунду и более. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Местных жителей просят быть внимательными и осторожными. В период сильного ветра не стоит оставлять личные автомобили под деревьями или рядом с рекламными щитами. Лучше обходить стороной шаткие конструкции и высокие старые деревья, которые могут упасть.

Дома также следует соблюдать меры безопасности. Специалисты рекомендуют плотно закрыть все окна и заранее убрать незакрепленные предметы с открытых балконов, чтобы их не унесло потоками воздуха.

