Мужчина погиб в пожаре в двухквартирном жилом доме в Новосибирской области

В Чулыме во время пожара погиб мужчина.

В Новосибирской области за минувшие сутки потушили 143 пожара, 120 из которых пришлось на горение мусора и сухой травы. Один из пожаров закончился смертью мужчины. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

- 1 мая в 23:56 в городе Чулым Новосибирской области произошел пожар в квартире двухквартирного жилого дома, в результате которого погиб мужчина 1976 года рождения, - уточнили в ведомстве.

Когда спасатели прибыли на место, дом горел внутри. Пожарным потребовалось около 10 минут, чтобы потушить открытое горение. Полностью ликвидировали пожар к 00:45.

Общая площадь пожара составила девять квадратных метров. Предполагаемая причина – неосторожность при курении. На месте работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

