В Новосибирске бенгальского кота за 90 тысяч рублей выбросили на помойку

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на улице Первомайской на мусорке между домами 8 и 10 нашли бенгальского кота. Животное было сильно истощено. Об этом написали в группе «Типичное Болотное» в соцсети «ВКонтакте».
- Неизвестно откуда появился, наверное выбросили, очень худой, кожа и кости, - поделились местные жители.
Пост с призывом о помощи появился в группе 21 апреля. Спустя уже пару дней коту удалось найти передержку. Его забрала к себе местная жительница. Как женщина рассказала КП-Новосибирск, сейчас у четвероногого все хорошо. Она его откармливает и лечит.
Добавим, что бенгальские коты – очень дорогие. Цены на них в основном варьируются от 10 до 90 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru