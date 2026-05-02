Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+25°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья2 мая 2026 4:16

В Новосибирске бенгальского кота за 90 тысяч рублей выбросили на помойку

Котика приютила местная жительница
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Жительница Новосибирска приютила найденного на мусорке бенгальского кота.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Первомайской на мусорке между домами 8 и 10 нашли бенгальского кота. Животное было сильно истощено. Об этом написали в группе «Типичное Болотное» в соцсети «ВКонтакте».

- Неизвестно откуда появился, наверное выбросили, очень худой, кожа и кости, - поделились местные жители.

Пост с призывом о помощи появился в группе 21 апреля. Спустя уже пару дней коту удалось найти передержку. Его забрала к себе местная жительница. Как женщина рассказала КП-Новосибирск, сейчас у четвероногого все хорошо. Она его откармливает и лечит.

Добавим, что бенгальские коты – очень дорогие. Цены на них в основном варьируются от 10 до 90 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX