В Новосибирске бенгальского кота за 90 тысяч рублей выбросили на помойку

Жительница Новосибирска приютила найденного на мусорке бенгальского кота.

В Новосибирске на улице Первомайской на мусорке между домами 8 и 10 нашли бенгальского кота. Животное было сильно истощено. Об этом написали в группе «Типичное Болотное» в соцсети «ВКонтакте».

- Неизвестно откуда появился, наверное выбросили, очень худой, кожа и кости, - поделились местные жители.

Пост с призывом о помощи появился в группе 21 апреля. Спустя уже пару дней коту удалось найти передержку. Его забрала к себе местная жительница. Как женщина рассказала КП-Новосибирск, сейчас у четвероногого все хорошо. Она его откармливает и лечит.

Добавим, что бенгальские коты – очень дорогие. Цены на них в основном варьируются от 10 до 90 тысяч рублей.

