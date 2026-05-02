В Новосибирске потушили пожар на Ключ-Камышинском Плато

В Новосибирске ликвидировали ландшафтный пожар на Ключ-Камышинском Плато. Фото: спасатели МАСС

Новосибирские спасатели 1 мая выезжали на тушение ландшафтного пожара. Возгорание произошло в районе Ключ-Камышинского Плато. Вместе с сотрудниками пожарно-спасательной части № 3 они смогли быстро остановить распространение огня и полностью потушить очаг. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

В этом происшествии никто не пострадал. Специалисты отметили, что огонь не угрожает жилым домам и другим постройкам.

Спасатели добавили, что такие пожары на открытой местности очень опасны. Пламя по сухой траве и кустам разносится очень быстро. Это может нанести большой вред природе и постройкам человека. Кроме того, дым от таких пожаров загрязняет воздух и мешает водителям на дорогах, так как из-за снижается видимость.

Чтобы не допускать подобных случаев, жителей просят не поджигать сухую траву. Важно соблюдать осторожность при использовании открытого огня на природе.

