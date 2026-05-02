В Новосибирске отремонтируют фасады 126 жилых домов в 2026 году

Исторический облик 126 жилых зданий восстановят в Новосибирске в 2026 году. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске в 2026 году обновят фасады 126 многоквартирных домов. В прошлом году строители отремонтировали 118 фасадов. Всего в текущую программу капитального ремонта включили 472 дома, в которых также поменяют инженерные сети. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Очевидно, что состояние фасадов отражается на общем архитектурном облике города. Поэтому мы системно приводим их в нормативное состояние. Понятно, что эта работа не может быть выполнена за один год, но мы постепенно наращиваем темпы, - отметил мэр Максим Кудрявцев.

Глава города проверил качество работ на улице Богдана Хмельницкого. Эта часть города известна своей исторической застройкой, часть из которой признана объектами культурного наследия. Архитекторы и строители стараются вернуть зданиям их первоначальный вид. Специалисты полностью очищают стены, наносят новую штукатурку и восстанавливают декоративные элементы. Цвета для покраски выбирают вместе с экспертами и жителями, чтобы сохранить атмосферу района. Большинство домов здесь построили в середине прошлого века в стиле сталинского ампира.

В прошлом сезоне успешно обновили дома в 1-ом Краснодонском переулке и на улице Богдана Хмельницкого. Мэрия планирует и дальше сотрудничать с Союзом архитекторов, чтобы каждый отремонтированный дом вписывался в общий облик Новосибирска.

