Вылет рейса из Новосибирска в Сочи задержали на 11,5 часа

Масштабные задержки рейсов наблюдаются в аэропорту Толмачево. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Вылет рейса из Новосибирска в Сочи 2 мая задержали более чем на 11,5 часа. Самолет должен был отправиться в путь в 06:45. Однако теперь его вылет ожидается в 18:20. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Кроме того, сильная задержка у рейса Сочи – Новосибирск. Его прилет ожидался в 05:30 2 мая. Однако сейчас прогнозируемое время прилета самолета указано 06:48 3 мая. То есть рейс задерживается более чем на сутки.

Также с опозданием в Толмачево прилетит самолет из Талакана. Но задержка у него небольшая – всего 10 минут. По расписанию он должен был приземлиться в 10:10, сейчас ожидаемое время прилета – 10:20.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX