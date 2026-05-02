Число жалоб на детское здравоохранение в Новосибирской области увеличилось вдвое

В Новосибирской области число обращений по вопросам здоровья детей выросло в два раза в 2025 году.

В 2025 году количество жалоб на детское здравоохранение в Новосибирской области выросло в два раза. Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко получила 299 обращений, тогда как годом ранее их было 151. Об этом говорится в докладе детского омбудсмена Новосибирской области о работе в 2025 году.

Почти все заявления касались серьезных проблем. Родители жаловались на трудности в получении медицинской помощи для детей-инвалидов, проблемы с прохождением экспертизы и нехватку лекарств. Также людей волновало отсутствие должного ухода за новорожденными и сложности с лечением в федеральных клиниках.

Надежда Болтенко разбирала каждый случай вместе с областным министерством здравоохранения. Они помогали семьям оформлять инвалидность, находить места в больницах и получать путевки в санатории. Вместе с министром Ростиславом Заблоцким омбудсмен провела две встречи, на которых обсуждали помощь детям с сахарным диабетом и церебральным параличом. Особое внимание уделили работе врачей в селах и созданию удобных условий в поликлиниках.

После этих обращений представители ведомства провели 15 выездных проверок в медицинских учреждениях. В 8 случаях они нашли нарушения и потребовали их немедленно устранить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX