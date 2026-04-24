Ученые исследуют золу ТЭЦ для строительства дорог в Барнауле

Свойства отходов с разных станций отличаются.

В барнаульском АлтГТУ ученые изучают возможность использовать отходы ТЭЦ для строительства дорог. Разработки помогут избавить регион от золоотвалов и сократить выемку природных материалов из карьеров. Об этом сообщает издание «Вечерний Барнаул».

Свойства отходов с разных станций отличаются. Зола с ТЭЦ-3 Барнаула обладает вяжущими качествами, ее можно применять вместо части щебня и цемента. Также ученые изучают золошлаки Яровской ТЭЦ, ТЭЦ-2 Барнаула и ТЭЦ Бийска. Эти материалы можно активировать известью, цементом и химическими добавками.

Заведующий кафедрой Геннадий Овчаренко объяснил, что похожую технологию использовали в Древнем Риме. Дороги империи строили из вулканического пепла с известью, и некоторые участки прослужили почти две тысячи лет. Замена щебня и цемента золой позволяет экономить около 40 миллионов рублей на каждом километре.

В 2023–2025 годах при участии «Алтайавтодора» и СГК уже построили опытные участки на дорогах Топчиха – Павловск и станция Калманка – Черемное. В этом году планируют заказать более широкие исследования. Ученым предстоит решить проблему морозного пучения, к которому склонны эти отходы.

