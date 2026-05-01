Нарколог Касперович: «Китайский чай поможет побороть зависимость от кофе»

Побороть зависимость от кофе можно через постепенное уменьшение его доз и замену на другие напитки. Излишняя стимуляция организма опасна, а привыкание к кофеину со временем заставляет повышать дозировку. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на психиатра-нарколога Марию Касперович.

Эксперт посоветовала переходить на чай, в том числе на китайские сорта, где тоже много кофеина. По словам врача, одна чашка кофе утром — это нормально, но не больше. Единственный способ справиться с зависимостью — осознанно ограничивать себя.

Специалист предупредила, что чрезмерное употребление кофе грозит повышением давления, тахикардией, учащенным сердцебиением и излишним возбуждением. Даже здоровый организм может пострадать от таких последствий.

