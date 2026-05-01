Юрист Ахтырко: «Пассажир может вернуть деньги за невозвратный билет на самолет»

Для возврата авиакомпании понадобится больничный лист или справка.

Невозвратные билеты на самолет в некоторых случаях можно вернуть. Возврата полной стоимости удастся добиться, например, если заболел сам пассажир или член его семьи. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на юриста Дарью Ахтырко.

Для возврата авиакомпании понадобится больничный лист или справка. Также можно рассчитывать на полную компенсацию при отмене рейса, сильной задержке, изменении времени или маршрута, а также если пассажиру не предоставили место. Некоторые перевозчики возвращают деньги за невозвратные билеты при отказе в визе.

В случае отказа авиакомпании юрист советует направить официальную претензию на юридический адрес. Если ответа не будет, можно обращаться в суд. Тогда ответчик возместит все расходы.

