Новосибирский зоопарк отобрал 10 вариантов имени для белого медвежонка

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начался второй этап конкурса по выбору имени для белого медвежонка. Малыш появился на свет у пары белых медведей Кая и Герды. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Первый этап конкурса завершился. Посетители прислали много разных вариантов. Администрация зоопарка отобрала из них десять лучших.
Голосование продлится с 1 по 9 мая 2026 года включительно. Жителям предлагают выбрать одно имя из списка: Умка, Таймыр, Юки, Альтаир, Врангель, Нортон, Байкал, Север, Фьорт или Ямал. Итоги конкурса подведут 10 мая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru