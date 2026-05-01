Новосибирский зоопарк отобрал 10 вариантов имени для белого медвежонка

Первый этап конкурса завершился. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начался второй этап конкурса по выбору имени для белого медвежонка. Малыш появился на свет у пары белых медведей Кая и Герды. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Первый этап конкурса завершился. Посетители прислали много разных вариантов. Администрация зоопарка отобрала из них десять лучших.

Голосование продлится с 1 по 9 мая 2026 года включительно. Жителям предлагают выбрать одно имя из списка: Умка, Таймыр, Юки, Альтаир, Врангель, Нортон, Байкал, Север, Фьорт или Ямал. Итоги конкурса подведут 10 мая.

