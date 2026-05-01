МЧС предупредило новосибирцев о порывах ветра до 23 м/с на выходных

Возможны обрывы линий связи и электропередач.

В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение в связи с опасными погодными условиями. Со 2 по 3 мая сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

На реке Бакса в районе села Пихтовка с 1 по 2 мая ожидается превышение опасной отметки в 659 сантиметров. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность и в основном без осадков. Ветер подует юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью его скорость составит 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров, днем — 9-14 метров в секунду с порывами до 23 метров.

Порывы ветра до 23 метров в секунду вместе с отсутствием дождей повысят риск лесных и ландшафтных пожаров, которые могут перекинуться на населенные пункты. Кроме того, возможны обрывы линий связи и электропередач.

