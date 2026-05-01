Девочка пострадала в ДТП на Красном проспекте в Новосибирске

Характер травм пока уточняют медики. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Новосибирске 1 мая 2026 года в 16:50 на Красном проспекте в Калининском районе столкнулись две машины. Авария произошла у дома № 323. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель 1973 года рождения на Toyota Corolla ехал по Красному проспекту от улицы Тюленина в сторону улицы Краузе. Он врезался в двигавшийся впереди попутный автомобиль RAV4 под управлением мужчины 1981 года рождения.

В результате ДТП пострадала девочка 2024 года рождения. Характер травм пока уточняют медики. На месте работал наряд ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

