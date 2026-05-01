В Новосибирске простились с сотрудником Управления ветеринарии региона

О смерти 43-летнего Сергея Тура стало известно 29 апреля.

В Новосибирске 1 мая прошло прощание с Сергеем Туром, начальником отдела управления ветеринарии области. Гражданская панихида состоялась с 11:30 до 12:30 в большом зале на улице Кропоткина, 112. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Новосибирской области.

О смерти 43-летнего чиновника стало известно 29 апреля. В ведомстве тогда рассказали, что обстоятельства случившегося выясняются. Соболезнования родным и близким уже принесли коллеги.

В управлении ветеринарии назвали Тура профессионалом и неравнодушным человеком. Добавили, что его ценили за порядочность, трудолюбие и преданность работе. Сотрудники ведомства выразили искренние соболезнования семье умершего.

