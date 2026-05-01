Новосибирский суд начал рассмотрение дела экс-главы департамента мэрии

Сначала ему вменяли несколько тяжких преступлений.

В Новосибирске суд начал разбирать громкое дело бывшего начальника департамента потребительского рынка мэрии Виталия Витухина. Первое заседание прошло 16 апреля, второе состоялось 30 апреля. Информация размещена на сайте Центрального районного суда Новосибирской области.

Бывший чиновник находится под стражей с июня 2024 года. Сначала ему вменяли несколько тяжких преступлений, включая получение взятки в особо крупном размере и организацию преступного сообщества. Однако в марте 2025 года следствие сняло с Витухина самые серьезные обвинения из-за отсутствия состава преступления.

Дело при этом не закрыли. В нем осталось три эпизода. По версии обвинения, экс-чиновник незаконно отдал кому-то кусок Заельцовского кладбища, допустил торговлю на Хилокском рынке с нарушениями и организовал снос торговых павильонов компании, с которой сам же предварительно договаривался.

