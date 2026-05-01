В Новосибирской области 555 родителей осудили за неуплату алиментов

В Новосибирской области по итогам 2025 года суды назначили наказание 555 родителям, которые не платили алименты. Из них 450 человек отправились на обязательные работы, 65 получили условные сроки, а 23 — реальное заключение. Об этом сообщила детский омбудсмен региона Надежда Болтенко.

При этом 45 должников полностью освободили от уголовной ответственности. Они погасили долги и помирились с теми, кто подавал на них в суд. Как подчеркивают в аппарате уполномоченного, главная задача — не наказать человека, а восстановить права ребенка.

Особое внимание уделяют детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. В 2025 году доля исполнительных производств, где удалось добиться выплат, выросла до 94,8 процентов. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял 75,8 процента.

Болтенко продолжает следить за случаями, когда администрации детских домов не подают на взыскание алиментов или не проверяют поступление денег на счета детей. Благодаря совместной работе с судебными приставами, прокуратурой и органами опеки такие нарушения стали редкими.

