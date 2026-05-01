Пилота из Петербурга осудили за аварийную посадку самолета в Сочи

В Сочи завершился судебный процесс по делу о жесткой посадке пассажирского Boeing 737-800, который летел из Петербурга. Командира экипажа Олега Ряполова признали виновным в нарушении правил безопасности полетов. Об этом сообщает издание «Петербург2».

Инцидент произошел 18 августа 2024 года. На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. При посадке лайнер задел взлетно-посадочную полосу хвостовой частью, вертикальная перегрузка превысила норму. Люди не пострадали, но самолет серьезно повредили.

Следствие пришло к выводу, что причиной аварийной посадки стали ошибочные действия командира. Сам Ряполов не согласился с обвинениями и настаивал на технической неисправности. Суд в Подольске изучил все материалы и дополнительные экспертизы, но в итоге признал пилота виновным.

Ряполову назначили два года ограничения свободы и на три года запретили работать в гражданской авиации. Авиакомпания Smartavia понесла ущерб более 622 миллионов рублей. Пилота, который раньше служил в группах «Стрижи» и «Русские витязи» на МиГ-29 и Су-27, после инцидента уволили по итогам внутреннего расследования.

