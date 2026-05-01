В Новосибирской области изменится расписание 21 электрички с 3 по 13 мая

Фото: Даниил ОПАРИН.

В Новосибирской области с 3 по 13 мая временно поменяется график движения 21 пригородного поезда. Причина изменений — плановый ремонт железнодорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-Пригород».

Время отправления и прибытия электричек сдвинется от 3 до 68 минут. Новое расписание коснется поездов, которые ходят по направлениям Новосибирск — Барабинск, Новосибирск — Татарская, Новосибирск — Чулымская, Новосибирск — Коченево, Дупленская — Новосибирск, Барабинск — Татарская, Татарская — Колония, Чулымская — Новосибирск-Восточный и Убинская — Новосибирск.

Некоторые электрички отправятся раньше обычного, другие — позже. Например, поезд №6325 Новосибирск-Главный — Чулымская с 3 по 13 мая отъедет от вокзала в 21:34, то есть на час и 5 минут позже прежнего графика. А состав №6327 по тому же маршруту до Коченево в этот период будет отправляться в 20:29 — на час и 4 минуты раньше.

Также изменения затронут несколько десятков других рейсов, включая электрички №6312 Чулымская — Новосибирск-Главный, №7131, №7133, №7141, №7135 и другие. Перевозчик советует пассажирам заранее ознакомиться с новым расписанием, чтобы не опоздать на поезд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX