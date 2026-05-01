Бастрыкин поручил доложить об избиении 14-летней девочки в Новосибирске

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Новосибирске группа подростков систематически совершает противоправные поступки в отношении других детей. Речь идет о вымогательстве денег у сверстников и избиении 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Информация об этих событиях попала в медиа. Местные следователи уже завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Они сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Председатель СК Александр Бастрыкин обратил внимание на эту историю. Он поручил и.о. руководителя областного управления Бадулину А.Н. подготовить доклад о ходе расследования. В документе нужно отразить все установленные факты.

