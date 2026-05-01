Новосибирские ученые создали базу данных для проектирования самолетов

Физика обтекания стреловидных крыльев сложнее, чем у прямых. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН создали крупнейшую в мире базу данных по ламинарно-турбулентному переходу на стреловидных крыльях. Эти данные помогут авиастроителям точно предсказывать, где гладкое обтекание крыла сменяется турбулентным, а также находить участки, где требования к гладкости поверхности можно снизить без потери аэродинамических характеристик. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

Физика обтекания стреловидных крыльев сложнее, чем у прямых. Из-за специфических вихрей поперечного течения поток воздуха раньше переходит в турбулентное состояние, что увеличивает трение и заставляет тратить больше топлива на преодоление сопротивления.

Сегодня проектирование крыла коммерческого самолета — это поиск компромисса между аэродинамическим совершенством и стоимостью производства. Расчет положения перехода ламинарного потока в турбулентный стал ключевым элементом этой оптимизации. Проект поддержал Российский научный фонд.

Как отметил руководитель проекта член-корреспондент РАН Андрей Бойко, цель ученых — не достичь ламинарного обтекания за счет дорогой полировки, а найти технологический баланс для максимальной топливной эффективности. Благодаря работе исследователей авиастроение получает новые возможности для разработки самолетов, которые будут потреблять меньше топлива, меньше загрязнять атмосферу и станут экономически выгоднее.

