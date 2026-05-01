Полиция задержала мужчину с арматурой на площади Маркса в Новосибирске

Вечером 30 апреля 2026 года в Новосибирске на проспекте Карла Маркса у станции метро полицейские задержали мужчину с отверткой и арматурой в руках. Очевидцы вызвали правоохранителей из-за того, что незнакомец находился на проезжей части и вел себя неадекватно. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники полиции прибыли на место сразу после получения сигнала от горожан. Стражи порядка заметили у задержанного видимые телесные повреждения и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчину в сопровождении полицейских отвезли в больницу.

По данным из соцсетей, до этого тот же человек успел разгромить магазин на площади Станиславского и разбить арматурой лобовое стекло автомобиля. На Станиславского он шагал по дороге и бросался на проезжавшие машины. Правоохранители установили личность нарушителя и зарегистрировали сообщение в отделе полиции. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

