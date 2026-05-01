Ректор новосибирского Сибстрина Сколубович стал академиком РААСН

В Москве прошло общее собрание Российской академии архитектуры и строительных наук, где выбрали новых академиков. На звание по отделению «Строительные науки» выдвинулись 11 человек, имевших статус членов-корреспондентов. Об этом сообщил главы региона Андрей Травников в своем телеграм-канале.
Победителем с большим перевесом голосов стал ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) Юрий Сколубович. Теперь он официально носит звание академика РААСН. Последний раз представитель Новосибирской области удостаивался подобного признания 30 лет назад.
Губернатор поздравил Сколубовича с получением высокого статуса. Травников пожелал ректору удачи в работе и новых достижений в профессиональной деятельности.
