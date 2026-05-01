Срок строительства нового корпуса НГУ продлили до декабря-2026

У застройщика остается возможность закончить стройку раньше.

В Новосибирске официально перенесли финальную дату возведения нового корпуса местного госуниверситета. Разрешение на строительство действовало до 5 мая 2026 года, но теперь его продлили до 31 декабря того же года. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации уточнили, что первоначальный документ на строительство объектов кампуса НГУ выдали еще 19 октября 2022 года. Речь идет о научно-исследовательском центре, а также об учебно-научном корпусе института медицины и психологии Зельмана. Застройщик обратился в архитектурно-строительную инспекцию с просьбой сдвинуть сроки 15 апреля 2026 года.

Чиновники рассмотрели заявление и приложенные к нему бумаги. Среди них оказался раздел проекта организации строительства, где указан календарный план работ до декабря 2026 года. Также имелась информация от Сибирского управления Ростехнадзора о том, что извещение о начале работ уже направлено.

В итоге муниципалитет удовлетворил просьбу и изменил срок действия разрешения. При этом у застройщика остается возможность закончить стройку и раньше обозначенной даты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX