Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с Первомаем

По мнению градоначальника, такие события дарят заряд бодрости. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Центральном парке Новосибирска 1 мая прошел традиционный митинг-концерт, посвященный празднику Весны и Труда. Мероприятие приурочили к Году единства народов России, поэтому зрителям показали песни, танцы и мастер-классы от разных национальностей. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Организаторами выступила Федерация профсоюзов Новосибирской области. Праздник также поддержали партия «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии». Гостям представили программу, которая объединила выступления творческих коллективов и интерактивные площадки для жителей.

Глава города поздравил сибиряков с 1 мая. Он отметил, что Первомай несет в себе идеи уважения к труду и единства людей разных возрастов. По мнению градоначальника, такие события дарят заряд бодрости и позволяют почувствовать себя частью большой страны.

