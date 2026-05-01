Выставка о героях НВВКУ открылась в Доме ученых в Новосибирске

На открытии присутствовали офицеры Новосибирского высшего военного командного училища. Фото: Марина Мезина // «Навигатор»

В Доме ученых в Новосибирске начала работу фотовыставка «СВОи герои. НВВКУ». Об этом сообщает издание «Навигатор».

24 апреля в Зимнем саду представили работы фотографа Евгения Иванова. На снимках — 13 участников специальной военной операции, которые сфотографированы рядом с портретами своих дедов и прадедов — героев Великой Отечественной войны.

На открытии присутствовали офицеры Новосибирского высшего военного командного училища, их родственники, представители СО РАН и районной администрации. Директор Дома ученых Галина Лозовая назвала проект важным с точки зрения преемственности поколений и поблагодарила руководство НВВКУ за многолетнее сотрудничество.

Фотограф признался, что идея объединить на одной выставке героев двух войн родилась не случайно — он давно мечтает о большом проекте, где курсанты пронесут портреты своих предков-ветеранов по плацу военного училища.

