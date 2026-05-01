Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Первомаем

В Новосибирске 1 мая прошло торжественное мероприятие в честь Дня солидарности трудящихся. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил перед собравшимися с поздравлениями.

По словам главы региона, сегодня перед российским обществом стоит задача укреплять авторитет человека труда. Он отметил, что рабочие профессии становятся всё более востребованными, а люди труда всё чаще попадают в центр внимания СМИ и соцсетей.

Накануне праздника в правительстве области прошло вручение государственных и областных наград. Как подчеркнул губернатор, церемония стала самой массовой за последние годы — 79 жителей региона получили награды за свой добросовестный труд и достижения.

Андрей Травников добавил, что в современном мире у Первомая появляется новый смысл — это не только день солидарности трудящихся, но и день солидарности вокруг трудящихся. Главная ценность, по его мнению, — это труд, который дает надежду на развитие и будущее.

