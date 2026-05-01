Суд в Кузбассе вынес приговор похитителям ребенка

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Кемеровской области вынесли приговор двум жителям Юрги, которых признали виновными в преступлениях против ребенка. Об этом сообщает vse42.ru со ссылкой на объединенный пресс-центр судов региона.
По данным суда, преступления произошли в апреле 2024 года. Один из мужчин был осужден за похищение несовершеннолетнего. Второй признан виновным сразу по нескольким статьям: похищение, истязание с особой жестокостью, издевательства, а также насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет.
Суд назначил фигурантам реальные сроки лишения свободы. Один из них получил 4 года колонии строгого режима, второй — 16 лет.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru