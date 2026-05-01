В Новосибирске прошел митинг-концерт в честь 1 Мая

Мэр и губернатор поздравили новосибирцев. Фото: Макс-канал мэра Максима Кудрявцева

В Новосибирске в честь Дня Весны и Труда прошел традиционный митинг-концерт. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, праздничное мероприятие состоялось в Центральном парке.

По его словам, Первомай остается символом созидательного труда, весеннего тепла и объединения людей разных поколений. В этом году программу посвятили Году единства народов России.

Для гостей подготовили выступления с песнями и танцами, а также мастер-классы, которые представили участники разных культур. Организатором мероприятия выступила Федерация профсоюзов Новосибирской области при поддержке партии «Единая Россия» и представителей «Молодой гвардии».

— Такой праздник дарит особый заряд энергии и чувство сопричастности к большой многообразной стране, — отметил мэр, поздравив жителей с 1 Мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX