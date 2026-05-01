Опекуна осудили за истязание 6-летней девочки в Кузбассе

Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Мариинский городской суд вынес приговор 40-летней жительнице Кузбасса, которая оформила опеку над 6-летней девочкой, оставшейся без родителей, но вместо заботы, как сообщает vse42.ru, систематически применяла к ребенку насилие.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал сюжет в программе «Мужское / Женское», который вышел 17 июля 2024 года.

Суд установил, что в течение примерно года опекунша избивала девочку ремнем и фрагментом швабры за бытовые проступки. За жалобы, которые ребенок озвучивал в детском саду, она также наказывала. При ошибках при чтении, по данным суда, женщина применяла насилие, в том числе ударяла девочку головой о предметы интерьера.

Кроме того, ребенку приходилось стоять в холодном помещении, выполнять приседания с книгой, долго находиться в углу и спать в ненадлежащих условиях — у входной двери.

Суд квалифицировал действия женщины по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию женщина была освобождена от ответственности в связи с истечением срока давности.

