Камеры начнут фиксировать больше нарушений для водителей в Новосибирске

Камера фиксации нарушений правил дорожного движения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

С 1 мая в Новосибирске и по всей России для автомобилистов начнут действовать новые правила работы камер фотовидеофиксации, сообщает KP.RU.

Теперь камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и выезд на полосу для общественного транспорта, проезд на красный свет, игнорирование разметки, а также остановку в неположенном месте. Особое внимание уделят зонам у школ и в жилых кварталах, где разрешенная скорость составляет 30–40 км/ч. За превышение лимита на 20–40 км/ч водителям грозит штраф от 750 рублей.

Кроме того, автоматизированная система начнет проверять наличие полиса ОСАГО и техосмотра. Штраф за отсутствие ОСАГО составит 800 рублей, за нарушения с техосмотром — до 500 рублей. При повторном нарушении в течение года — от 3 до 5 тысяч рублей.

Размеры штрафов остались прежними, но риск их получить заметно возрос.

