Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске будут вести крупными участками

В Новосибирске на Октябрьском мосту откажутся от локального ямочного ремонта в пользу обновления проезжей части крупными участками. Об этом в прямом эфире на конференции сообщества «Новосибирские новости» сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов.
По его словам, ремонт дефектов на Октябрьском мосту ведется постоянно. Такая же ситуация наблюдается и на других загруженных объектах — мостах через Иню и на улице Кирова.
— В режиме мониторинга находятся закрепленные бригады, которые устраняют дефекты. При ямочном ремонте используют литые смеси, позволяющие более эффективно устранять выбоины. Это самоуплотняющиеся составы, и они не требуют дополнительного уплотнения, — пояснил Стефанов.
При этом он отметил, что точечное устранение повреждений на таком нагруженном объекте результата не дает.
— Обновление будем вести большими картами по центральным полосам проезжей части. Крайнюю полосу сделали в рамках капитального ремонта, среднюю сделали тоже большими картами, а центральные не ремонтировали уже пять лет. Будем их делать полноценно, чтобы, пока мы занимаемся ремонтом Димитровского, Октябрьский служил верой и правдой, — сказал глава департамента.
