Пять детей спаслись при пожаре в доме под Новосибирском

В Новосибирской области за сутки произошло 84 пожара, из них 64 — это горение мусора и сухой травы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, спасатели выезжали на ликвидацию последствий 11 ДТП, в которых травмы получили 14 человек. На водоемах происшествий не зафиксировано.

Один из пожаров произошел вечером 30 апреля в городе Тогучин. Сообщение о возгорании поступило в 22:30. К моменту прибытия первых пожарных горели веранда и крыша частного дома по всей площади.

В доме проживала многодетная семья. Пятеро детей успели самостоятельно эвакуироваться до приезда спасателей, никто не пострадал.

Открытое горение удалось ликвидировать менее чем за 30 минут. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России. На месте работали 9 человек и 2 единицы техники.

В МЧС напомнили жителям о правилах безопасности: не подключать одновременно несколько мощных электроприборов, следить за состоянием электросети, не оставлять детей без присмотра, установить пожарный извещатель и иметь дома огнетушитель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX