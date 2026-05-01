В парках Новосибирска стартовали праздничные программы 1 мая

Люди массово идут гулять 1 мая.

В Новосибирске 1 мая в городских парках проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню весны и труда. Об этом сообщили в дирекции городских парков.

В этот день в парках организованы концертные программы, интерактивы, конкурсы и выступления артистов. Жителей и гостей города приглашают на прогулки и отдых на свежем воздухе — в парках уже распускаются листья и цветут клумбы.

Праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках. В парке «Центральный» программа началась в 11:00, в парке имени С. М. Кирова и в парке «Первомайский» — в 12:00. В парке «Березовая роща» праздник стартует в 15:00.

Также праздничная программа пройдет в Бугринской роще — начало запланировано на 11:30.

Организаторы отмечают, что мероприятия направлены на создание весеннего настроения и возможность для горожан провести праздник на природе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX