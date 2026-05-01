Аграрии Искитимского района вышли в поле на досбор урожая после суровой осени

Параллельно с уборкой аграрии занимаются опашкой и боронованием земли. Фото: администрация Искитимского района

В Искитимском районе сельхозпредприятия приступили к сбору урожая, который не удалось собрать прошлой осенью. Об этом сообщает администрация района.

Из-за суровой погоды в 2025 году в полях остались культуры, которые теперь приходится убирать ранней весной. Например, в ООО «Алмаз» уже неделю дорабатывают 500 гектаров пшеницы и 200 гектаров гречихи. Как рассказал начальник цеха полеводства Николай Деркач, за 23 года работы предприятия такое случилось впервые. Сейчас стоит солнечная погода, и пшеницу уже заканчивают.

Средняя урожайность в хозяйстве составляет 10 центнеров с гектара — это меньше осенних показателей, но качество зерна, по словам аграриев, хорошее. Механизаторы отмечают, что колосья сильно полегли, поэтому комбайны идут медленно, а сбор требует опыта.

Параллельно с уборкой аграрии занимаются опашкой и боронованием земли. Скоро начнется сев. Все сельхозпредприятия района уже приступили к весенне-полевым работам. Обработано более 20 тысяч гектаров — 40% от плана по прибивке влаги. Техника, семена и удобрения подготовлены.

